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22:25 (мск), источник: 112.ua

В Донецкой обл. поезд смертельно травмировал 19-летнего парня

От полученных травм парень скончался до прибытия кареты скорой помощи.

Источник: 112.ua

На железнодорожной станции в Дружковке Донецкой области был смертельно травмирован 19-летний парень, сообщает пресс-служба полиции региона.

Информация о происшествии правоохранителям поступила вчера в 22:00 от работников железной дороги. От полученных травм парень скончался до прибытия кареты скорой помощи. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным поздно вечером молодой человек шел в город из с. Яковлевка. Чтобы сократить путь, решил пересечь железнодорожное полотно в неустановленном месте, разговаривая при этом по мобильному телефону. Пренебрегая элементарными мерами безопасности, парень не услышал, как резервный электропоезд начал движение», — отметили в полиции.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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