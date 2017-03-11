В Донецкой обл. поезд смертельно травмировал 19-летнего парня
От полученных травм парень скончался до прибытия кареты скорой помощи.
От полученных травм парень скончался до прибытия кареты скорой помощи.
На железнодорожной станции в Дружковке Донецкой области был смертельно травмирован 19-летний парень, сообщает
Информация о происшествии правоохранителям поступила вчера в 22:00 от работников железной дороги. От полученных травм парень скончался до прибытия кареты скорой помощи. На место происшествия была направлена
«По предварительным данным поздно вечером молодой человек шел в город из с. Яковлевка. Чтобы сократить путь, решил пересечь железнодорожное полотно в неустановленном месте, разговаривая при этом по мобильному телефону. Пренебрегая элементарными мерами безопасности, парень не услышал, как резервный электропоезд начал движение», — отметили в полиции.
Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в Харьковской обл. товарный поезд насмерть сбил мужчину.