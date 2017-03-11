В Харьковской обл. после конфликта между соседями с ножевыми ранениями госпитализирован мужчина
По словам задержанного, мужчины поссорились, отстаивая свою правоту, он использовал нож.
По словам задержанного, мужчины поссорились, отстаивая свою правоту, он использовал нож.
В Харьковской обл. задержали 61-летнего местного жителя, которого подозревают в нанесении телесных повреждений своему соседу, сообщает
В дежурную часть Липецкого отдела полиции поступило сообщение от 18-летнего жителя поселка Кутузовка. Он рассказал, что возле их домовладения мужчина нанес ножевое ранение его 48-летнему отцу. На место происшествия выехала
По словам задержанного, мужчины поссорились. Отстаивая свою правоту, он использовал нож. Сейчас пострадавший прооперирован, состояние его здоровья врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет. Следствие продолжается.