В Лысковском районе спасли человека из Волги
Человека из полыньи вытащили в Лысковском районе Нижегородской области 11 марта. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
Человека из полыньи вытащили в Лысковском районе Нижегородской области 11 марта. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.
Происшествие на воде произошло в акватории р. Волга, в 50−60 м от берега, в районе Макарьевского монастыря. Местными жителями спасен 1 человек. Обстоятельства происшествия уточняются.