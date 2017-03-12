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13:28 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Лысковском районе спасли человека из Волги

Человека из полыньи вытащили в Лысковском районе Нижегородской области 11 марта. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

Происшествие на воде произошло в акватории р. Волга, в 50−60 м от берега, в районе Макарьевского монастыря. Местными жителями спасен 1 человек. Обстоятельства происшествия уточняются.

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