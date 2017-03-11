Жительница Костаная разбилась, спускаясь на простыне с 5 этажа
Трагедия произошла в доме по улице
Трагедия произошла в доме по улице
В Костанае женщина погибла, спускаясь с 5 этажа по простыне, сообщает alau.kz.
Трагедия произошла в доме по улице
В этот же день по улице Станционная был зафиксирован еще один факт падения с высоты. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.
«Она была в алкогольном опьянении. Получила множественные переломы, в том числе перелом таза и конечностей. Она находится в реанимации городской больницы», — сообщили в полиции.