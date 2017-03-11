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22:48 (мск), источник: Tengrinews

Жительница Костаная разбилась, спускаясь на простыне с 5 этажа

Трагедия произошла в доме по улице Аль-Фараби вечером 10 марта.

Источник: Tengrinews

В Костанае женщина погибла, спускаясь с 5 этажа по простыне, сообщает alau.kz.

Трагедия произошла в доме по улице Аль-Фараби вечером 10 марта. В пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что женщина была закрыта в квартире. Она пыталась по простыне выбраться на улицу и сорвалась. По словам очевидцев, простыня свисала с балкона 5 этажа. Как рассказали в станции скорой медицинской помощи, женщина 1965 года рождения скончалась от полученных травм.

В этот же день по улице Станционная был зафиксирован еще один факт падения с высоты. 44-летняя женщина упала с 4 этажа.

«Она была в алкогольном опьянении. Получила множественные переломы, в том числе перелом таза и конечностей. Она находится в реанимации городской больницы», — сообщили в полиции.

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