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23:34 (мск), источник: РИА Новости

Автомобиль турецкого министра задержали при въезде в Нидерланды

АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Автомобиль c министром по делам семьи и социальной политики Турции Фатмой Бетюль Саям Кайя был задержан нидерландскими властями при въезде в страну, передает в субботу агентство Anadolu.

Источник: Reuters

Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Кайя намеревалась отправиться в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.

Сообщается, что сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
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В субботу Чавушоглу планировал посетить 11 марта митинг в Роттердаме, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции на референдуме. Он заявил, что намерен поехать в Роттердам, несмотря на запрет, и пригрозил введением санкций против страны в случае отказа на полет в Нидерланды.

После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу в связи с «угрозой общественному порядку и безопасности» из-за возможного визита турецкого министра. Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры.

Комментарии
2
Супер Справедливость
Интересно, какими будут ответные меры?
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Сергей Саморуков
Зачёт Европе .
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