Автомобиль турецкого министра задержали при въезде в Нидерланды

Ранее министр заявила, что после посещения Германии намерена отправиться с визитом в Нидерланды наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

Кайя намеревалась отправиться в Роттердам, несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были отменены.