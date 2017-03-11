В Кропивницком горела квартира в многоэтажке, погиб мужчина
Обстоятельства гибели мужчины и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.
Обстоятельства гибели мужчины и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.
В Кропивницком произошел пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погиб мужчина, говорится в сообщении
«10 марта в 21:10 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Жадова в г. Кропивницкий. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что горят домашние вещи на площади 5 кв. м в квартире на первом этаже дома», — говорится в сообщении.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1966 года рождения. В 22:32 пожар локализован и в 22:45 — ликвидирован. К тушению пожара привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники 1-го Государственного
Обстоятельства гибели мужчины и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.