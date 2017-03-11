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22:57 (мск), источник: 112.ua

В Кропивницком горела квартира в многоэтажке, погиб мужчина

Обстоятельства гибели мужчины и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

Источник: 112.ua

В Кропивницком произошел пожар в квартире, расположенной в пятиэтажном жилом доме, в результате чего погиб мужчина, говорится в сообщении пресс-служба ГУ ГосЧС в Кировоградской области.

«10 марта в 21:10 в Службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома по ул. Жадова в г. Кропивницкий. По прибытию на место происшествия спасателями было установлено, что горят домашние вещи на площади 5 кв. м в квартире на первом этаже дома», — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело погибшего мужчины, 1966 года рождения. В 22:32 пожар локализован и в 22:45 — ликвидирован. К тушению пожара привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники 1-го Государственного пожарно-спасательного отряда м. Кропивницкий.

Обстоятельства гибели мужчины и причины пожара сейчас устанавливают специалисты.

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Новости 112. Выпуск от 22:00, 11.03.2017
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