На берегу Преголи в Калининграде обнаружили труп девушки

В субботу, 11 марта, на берегу реки Преголя в областном центре нашли тело девушки. Труп находился возле завода «Янтарь». Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК Наталья Гацко.

Насильственных признаков смерти на теле не обнаружили. Для установления точной причины гибели девушки назначена судебно-медицинская проверка. Следователи проводят проверку.

По сведениям волонтёров, на берегу Преголи нашли тело пропавшей в декабре 14-летней школьницы.