В Киевской области на взятке задержали врача военкомата
Военнослужащий получил указанную сумму от призывника за признание его негодным к срочной военной службе по состоянию здоровья.
Военнослужащий получил указанную сумму от призывника за признание его негодным к срочной военной службе по состоянию здоровья.
В Киевской области задержали председателя
«Взяточника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины, у него изъята сумма неправомерной выгоды», — отмечается в сообщении.
Указанному лицу готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст. 368 УК Украины с ходатайством в суд об избрании меры пресечения, добавили в военной прокуратуре.