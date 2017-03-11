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11 марта, источник: Интерфакс

Неизвестные обстреляли полицейских в Дагестане

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — В дагестанском городе Хасавюрте ищут неизвестных, которые обстреляли полицейских, сообщил в субботу агентству «Интерфакс» в пресс-службе МВД республики.

«Наряд инспекторов ГИБДД обстреляли в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Эндирей. По предварительным данным, ранен один полицейский, и его доставили в больницу. По имеющейся информации, состоянии госпитализированного полицейского не тяжелое», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, обстрелявшие полицейских неизвестные передвигались на автомобиле ВАЗ-21014.

Они скрылись в лесополосе, бросив автомобиль на дороге. Ведутся их поиски
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