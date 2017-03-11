Неизвестные обстреляли полицейских в Дагестане
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — В дагестанском городе Хасавюрте ищут неизвестных, которые обстреляли полицейских, сообщил в субботу агентству «Интерфакс» в
Москва. 11 марта. INTERFAX.RU — В дагестанском городе Хасавюрте ищут неизвестных, которые обстреляли полицейских, сообщил в субботу агентству «Интерфакс» в
«Наряд инспекторов ГИБДД обстреляли в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Эндирей. По предварительным данным, ранен один полицейский, и его доставили в больницу. По имеющейся информации, состоянии госпитализированного полицейского не тяжелое», — сказал сотрудник
По его словам, обстрелявшие полицейских неизвестные передвигались на автомобиле ВАЗ-21014.