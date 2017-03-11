Неизвестные обстреляли полицейских в Дагестане

«Наряд инспекторов ГИБДД обстреляли в Хасавюртовском районе Дагестана близ села Эндирей. По предварительным данным, ранен один полицейский, и его доставили в больницу. По имеющейся информации, состоянии госпитализированного полицейского не тяжелое», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, обстрелявшие полицейских неизвестные передвигались на автомобиле ВАЗ-21014.