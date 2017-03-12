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00:23 (мск), источник: Newtimes.kz

В Уральске автобус пятого маршрута снова сбил пешехода

В Уральске произошла авария с участием пассажирского автобуса № 5, передает «Мой ГОРОД».

Источник: Newtimes.kz

ДТП произошло 10 марта, в 21:00 в районе АГЗС «Алау газ». По словам водителя автобуса, он ехал со стороны нефтебазы в сторону поселка Деркул на базу по улице Конкина.

«Я остановился на знаке “стоп”, затем продолжил движение, как вдруг с противоположной стороны дороги буквально выскочил мужчина. Я его сбил», — рассказал водитель.

Во время происшествия пассажиров в автобусе не было.

Мужчину госпитализировали в травмпункт.

На месте работают дознаватели.

Напомним, 8 марта в 15:00 на улице Шолохова мужчина и женщина попали под колеса пассажирского автобуса № 5, когда переходили дорогу. Один из пешеходов скончался в реанимационном отделении через несколько часов после того, как его доставили в областную клиническую больницу. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Водитель находится под подпиской о невыезде.

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В Уральске автобус пятого маршрута снова сбил пешехода
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