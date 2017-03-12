В Неаполе протест против лидера правой партии вылился в стычки с полицией

В Неаполе в результате столкновений сил правопорядка с протестующими против приезда в город лидера правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини пострадали по меньшей мере 34 полицейских, шесть человек были задержаны, сообщает La Repubblica.
По оценке издания, около двух тысяч человек вышли на марш против приезда Сальвини, который должен выступить перед своими сторонниками в неапольском выставочном центре Мостра д’Ольтремаре вечером в воскресенье, 12 марта. В протестах приняли участие активисты фронта борьбы с расизмом, антикапиталистического движения и местной коммунистической партии.
Как сообщает Euronews, демонстранты окружили выставочный центр и заявили, что будут продолжать блокаду до тех пор, пока Сальвини не откажется от намеченного выступления. Затем протестующие в черных масках начали переворачивать мусорные контейнеры и бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.
Как пишет La Repubblica, группа подростков напала на автомобиль с полицейскими. Стражи порядка отвечают слезоточивым газом и водометами.
Приезд Сальвини в Неаполь станет первым, с тех пор как он возглавил «Лигу Севера» в декабре 2013 года. Партия выступает за предоставление автономии северным итальянским провинциям и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане. Кроме того, движение оспаривает бюджетную политику Италии и требует ужесточения иммиграционного законодательства.