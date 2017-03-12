В Неаполе протест против лидера правой партии вылился в стычки с полицией

В Неаполе в результате столкновений сил правопорядка с протестующими против приезда в город лидера правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини пострадали по меньшей мере 34 полицейских, шесть человек были задержаны, сообщает La Repubblica.

По оценке издания, около двух тысяч человек вышли на марш против приезда Сальвини, который должен выступить перед своими сторонниками в неапольском выставочном центре Мостра д’Ольтремаре вечером в воскресенье, 12 марта. В протестах приняли участие активисты фронта борьбы с расизмом, антикапиталистического движения и местной коммунистической партии.