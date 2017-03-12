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00:46 (мск), источник: РБК

В Неаполе протест против лидера правой партии вылился в стычки с полицией

В ходе протестов в итальянском Неаполе задержаны шесть человек, пострадали более 30 сотрудников полиции. Беспорядки вызваны приездом в город лидера правой партии «Лига Севера».

Источник: AFP 2017

В Неаполе в результате столкновений сил правопорядка с протестующими против приезда в город лидера правой партии «Лига Севера» Маттео Сальвини пострадали по меньшей мере 34 полицейских, шесть человек были задержаны, сообщает La Repubblica.

По оценке издания, около двух тысяч человек вышли на марш против приезда Сальвини, который должен выступить перед своими сторонниками в неапольском выставочном центре Мостра д’Ольтремаре вечером в воскресенье, 12 марта. В протестах приняли участие активисты фронта борьбы с расизмом, антикапиталистического движения и местной коммунистической партии.

Источник: AFP 2017

Как сообщает Euronews, демонстранты окружили выставочный центр и заявили, что будут продолжать блокаду до тех пор, пока Сальвини не откажется от намеченного выступления. Затем протестующие в черных масках начали переворачивать мусорные контейнеры и бросать в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью.

Источник: AFP 2017

Как пишет La Repubblica, группа подростков напала на автомобиль с полицейскими. Стражи порядка отвечают слезоточивым газом и водометами.

Приезд Сальвини в Неаполь станет первым, с тех пор как он возглавил «Лигу Севера» в декабре 2013 года. Партия выступает за предоставление автономии северным итальянским провинциям и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане. Кроме того, движение оспаривает бюджетную политику Италии и требует ужесточения иммиграционного законодательства.

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