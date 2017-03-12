В столкновениях с полицией в Батуми пострадали 22 человека
Шестерых задержанных демонстрантов освободили, заявил глава МВД Грузии.
Шестерых задержанных демонстрантов освободили, заявил глава МВД Грузии.
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — В результате столкновения полицейского спецназа с участниками акции протеста в Батуми (Грузия) за медицинской помощью обратились 22 гражданина, в том числе шесть полицейских, сообщил в ночь на воскресенье министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.
Большинство из пострадавших уже выписаны из больницы
Между тем, шестерых задержанных в ходе протестов демонстрантов освободили, сообщил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. При этом, отметил он, нарушителей привлекут к административной ответственности.
«Я учел просьбу председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе по освобождению этих граждан. То, что сегодня происходит в Аджарии, совершенно неприемлемо. Подобные провокационные действия никак не помешают нам исполнять закон, и все те лица, которые ставят себя выше закона, будут жестко наказаны», — сказал Мгебришвили.
Он отметил, что в случае необходимости в Аджарию будут переброшены дополнительные полицейские силы. «Если будет необходимость, мы произведем в своей системе кадровые перестановки», — также сказал министр.
Полицейские применили против них силу, надев наручники. Были задержаны еще четверо местных граждан, которых перевезли в управление полиции Аджарии.
У здания управления полиции в Батуми стихийно возник митинг с требованием освободить задержанных. Позже участники митинга попытались ворваться в здание управления полиции, но вызванный спецназ не позволил им этого сделать. Спецназовцы применили слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции.