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01:30 (мск), источник: Интерфакс

В столкновениях с полицией в Батуми пострадали 22 человека

Шестерых задержанных демонстрантов освободили, заявил глава МВД Грузии.

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — В результате столкновения полицейского спецназа с участниками акции протеста в Батуми (Грузия) за медицинской помощью обратились 22 гражданина, в том числе шесть полицейских, сообщил в ночь на воскресенье министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Большинство из пострадавших уже выписаны из больницы
Заал МикеладзеМинистр здравоохранения Аджарии

Между тем, шестерых задержанных в ходе протестов демонстрантов освободили, сообщил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. При этом, отметил он, нарушителей привлекут к административной ответственности.

«Я учел просьбу председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе по освобождению этих граждан. То, что сегодня происходит в Аджарии, совершенно неприемлемо. Подобные провокационные действия никак не помешают нам исполнять закон, и все те лица, которые ставят себя выше закона, будут жестко наказаны», — сказал Мгебришвили.

Он отметил, что в случае необходимости в Аджарию будут переброшены дополнительные полицейские силы. «Если будет необходимость, мы произведем в своей системе кадровые перестановки», — также сказал министр.

Ситуация в Батуми обострилась несколько часов назад после задержания патрульными полицейскими двух водителей, которые, утверждая свою правоту, категорически отказались платить штрафы

Полицейские применили против них силу, надев наручники. Были задержаны еще четверо местных граждан, которых перевезли в управление полиции Аджарии.

У здания управления полиции в Батуми стихийно возник митинг с требованием освободить задержанных. Позже участники митинга попытались ворваться в здание управления полиции, но вызванный спецназ не позволил им этого сделать. Спецназовцы применили слезоточивый газ и резиновые пули против участников акции.

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