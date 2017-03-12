В столкновениях с полицией в Батуми пострадали 22 человека

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — В результате столкновения полицейского спецназа с участниками акции протеста в Батуми (Грузия) за медицинской помощью обратились 22 гражданина, в том числе шесть полицейских, сообщил в ночь на воскресенье министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе.

Между тем, шестерых задержанных в ходе протестов демонстрантов освободили, сообщил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. При этом, отметил он, нарушителей привлекут к административной ответственности.

«Я учел просьбу председателя правительства Аджарии Зураба Патарадзе по освобождению этих граждан. То, что сегодня происходит в Аджарии, совершенно неприемлемо. Подобные провокационные действия никак не помешают нам исполнять закон, и все те лица, которые ставят себя выше закона, будут жестко наказаны», — сказал Мгебришвили.