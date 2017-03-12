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02:14 (мск), источник: Интерфакс

Турецкого министра собрались выдворить из Нидерландов в Германию

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Власти Роттердама собираются выдворить из Нидерландов в Германию турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Сайян Кайя, передает в воскресенье Daily Sabbah.

Сообщается, что она она уже четыре часа находится в своей машине у генконсульства Турции в Роттердаме. Полиция не позволяет ей покинуть автомобиль и попасть в здание дипмиссии. В поддержку министра собрался стихийный митинг, число демонстрантов, по некоторым данным, достигло двух тысяч человек.

Фатма Бетюль Сайян Кайя ранее въехала в Нидерланды из Германии на машине после того, как власти страны запретили посадку самолета с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, мотивировав это решение соображениями безопасности. Чавушоглу собирался выступить на митинге, приуроченном к конституционному референдуму в Турции.

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