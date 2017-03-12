Турецкого министра собрались выдворить из Нидерландов в Германию

Сообщается, что она она уже четыре часа находится в своей машине у генконсульства Турции в Роттердаме. Полиция не позволяет ей покинуть автомобиль и попасть в здание дипмиссии. В поддержку министра собрался стихийный митинг, число демонстрантов, по некоторым данным, достигло двух тысяч человек.