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03:15 (мск), источник: РБК

Власти Нидерландов решили выслать турецкого министра из страны

Власти Нидерландов объявили турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю «нежелательным гостем». Ее в сопровождении полиции отправят обратно в Германию.

Источник: AFP 2017

Турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саям Кая в сопровождении полиции будет отправлена из Нидерландов обратно в Германию, откуда она въехала в страну на автомобиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на голландские СМИ.

В настоящее время министр остается блокированной голландской полицией неподалеку от генконсульства Турции в Роттердаме

Как сообщает голландский телеканал Rijnmond, силы правопорядка пытаются разогнать толпу, которая собралась около дипломатического представительства. По оценкам журналистов, сейчас на улице перед генконсульством собралось порядка 2 тыс. человек, многие из которых пришли с турецкими флагами. Полиция не допустила контакта демонстрантов с министром.

Как сообщает турецкое агентство Daily Sabah, полиция использует дубинки и щиты, чтобы оттеснить протестующих с улицы. Кроме того, полиция также использует для сдерживания демонстрантов собак.

Автомобиль, в котором находилась Фатма Бетюль Саям Кая, был задержан голландской полицией ранее в субботу, 11 марта. Член турецкого правительства намеревалась принять участие в митинге, посвященном референдуму о расширении президентских полномочий в Турции.

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Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как голландские власти отказались пустить в страну для участия в политическом митинге главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Сам митинг также был отменен из соображений безопасности.

В ответ, глава внешнеполитического ведомства Турции пригрозил Нидерландам «ответными мерами». Ситуацию также прокомментировал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами».

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