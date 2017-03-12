Власти Нидерландов решили выслать турецкого министра из страны

Турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саям Кая в сопровождении полиции будет отправлена из Нидерландов обратно в Германию, откуда она въехала в страну на автомобиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на голландские СМИ.

В настоящее время министр остается блокированной голландской полицией неподалеку от генконсульства Турции в Роттердаме

В настоящее время министр остается блокированной голландской полицией неподалеку от генконсульства Турции в Роттердаме

Как сообщает голландский телеканал Rijnmond, силы правопорядка пытаются разогнать толпу, которая собралась около дипломатического представительства. По оценкам журналистов, сейчас на улице перед генконсульством собралось порядка 2 тыс. человек, многие из которых пришли с турецкими флагами. Полиция не допустила контакта демонстрантов с министром.

Как сообщает турецкое агентство Daily Sabah, полиция использует дубинки и щиты, чтобы оттеснить протестующих с улицы. Кроме того, полиция также использует для сдерживания демонстрантов собак.