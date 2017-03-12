Власти Нидерландов решили выслать турецкого министра из страны
Власти Нидерландов объявили турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю «нежелательным гостем». Ее в сопровождении полиции отправят обратно в Германию.
Власти Нидерландов объявили турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатму Бетюль Саям Каю «нежелательным гостем». Ее в сопровождении полиции отправят обратно в Германию.
Турецкий министр по делам семьи и социальной политики Фатма Бетюль Саям Кая в сопровождении полиции будет отправлена из Нидерландов обратно в Германию, откуда она въехала в страну на автомобиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на голландские СМИ.
Как сообщает голландский телеканал Rijnmond, силы правопорядка пытаются разогнать толпу, которая собралась около дипломатического представительства. По оценкам журналистов, сейчас на улице перед генконсульством собралось порядка 2 тыс. человек, многие из которых пришли с турецкими флагами. Полиция не допустила контакта демонстрантов с министром.
Как сообщает турецкое агентство Daily Sabah, полиция использует дубинки и щиты, чтобы оттеснить протестующих с улицы. Кроме того, полиция также использует для сдерживания демонстрантов собак.
Автомобиль, в котором находилась Фатма Бетюль Саям Кая, был задержан голландской полицией ранее в субботу, 11 марта. Член турецкого правительства намеревалась принять участие в митинге, посвященном референдуму о расширении президентских полномочий в Турции.
Дипломатический конфликт между Турцией и Нидерландами разгорелся после того, как голландские власти отказались пустить в страну для участия в политическом митинге главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Сам митинг также был отменен из соображений безопасности.
В ответ, глава внешнеполитического ведомства Турции пригрозил Нидерландам «ответными мерами». Ситуацию также прокомментировал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал власти Нидерландов «наследниками нацистов и фашистами».