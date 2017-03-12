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04:28 (мск), источник: РБК

В пожаре на севере Москвы погибла пенсионерка

При пожаре в квартире на улице Маломосковская на севере Москвы погибла пожилая женщина. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета (СК) в столице.

Пожар в квартире произошел накануне вечером. После того, как экстренные службы потушили возгорание, на месте пожара было обнаружено тело женщины 1946 года рождения.

Как отметили в СК, по предварительной версии, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.

В связи с пожаром СК начал доследственную проверку. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее, 6 марта, в результате пожара на 8-й Парковой улице в столице погиб человек. Тело погибшего обнаружили спасатели. Еще шестерых человек, в том числе троих детей, удалось спасти.

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