В пожаре на севере Москвы погибла пенсионерка
При пожаре в квартире на улице Маломосковская на севере Москвы погибла пожилая женщина. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета (СК) в столице.
При пожаре в квартире на улице Маломосковская на севере Москвы погибла пожилая женщина. Об этом говорится в сообщении главного следственного управления Следственного комитета (СК) в столице.
Пожар в квартире произошел накануне вечером. После того, как экстренные службы потушили возгорание, на месте пожара было обнаружено тело женщины 1946 года рождения.
Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти.
В связи с пожаром СК начал доследственную проверку. Специалисты проводят
Ранее, 6 марта, в результате пожара на 8-й Парковой улице в столице погиб человек. Тело погибшего обнаружили спасатели. Еще шестерых человек, в том числе троих детей, удалось спасти.