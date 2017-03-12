Бывшим сотруднцицам омской мэрии решили продлить домашний арест

В Куйбышевском райсуде Омска рассмотрели обращение следователя СУ СК РФ по Омской области Дениса Понуровского. Следователь просил продлить арест бывшим сотрудницам мэрии, обвиненным в коррупции.

В один день, 7 марта, судья Василий Бондарев рассматривал ходатайства в отношении Фаризаны Бережной, Светланы Парадеевой, Надежды Журовой, Елены Гусевой. Все они под домашним арестом. Его решено продлить на два месяца.

Фаризана Бережная, Светлана Парадеева, Надежда Журова, Елена Гусева — фигуранты уголовного дела, возбужденного в связи с подозрениями на коррупцию в омской мэрии.

По данным следствия, последнюю взятку — 650 тысяч рублей — вымогали у руководителя фирмы «Паритет» Владимира Кузневого. Взамен предприимчивые дамы обещали обеспечить продление договора аренды земли на Левобережье.