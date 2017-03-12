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07:15 (мск), источник: Tengrinews

Продуктовый магазин сгорел в Алматы

Пожар произошел в Бостандыкском районе на улице Маркова.

Источник: Tengrinews

Продуктовый магазин сгорел в Алматы, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на телеканале СТВ.

Пожар произошел в Бостандыкском районе на улице Маркова. Со слов очевидцев, произошло возгорание якобы донерной, после чего огонь перекинулся на кровлю магазина. Пожар тушили три пожарных расчета.

По предварительным данным, площадь пожара составила около 100 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняют дознаватели ДЧС и полиция.

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