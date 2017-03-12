Мужчину избили до полусмерти в центре Иркутска

Полиция устанавливает личность потерпевшего, находящегося в городской клинической больнице. Мужчина доставлен учреждение без документов. Гражданин обнаружен 10 марта 2017 года около спортивного клуба по улице 5-й Армии областного центра. Судя по характеру телесных повреждений, мужчина был избит. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы: на вид 35−40 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы русые.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде половины лица девушки и половины животного, на правом плече в виде креста.