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10:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мужчину избили до полусмерти в центре Иркутска

Полиция устанавливает личность потерпевшего, который еще не пришел в сознание.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полиция устанавливает личность потерпевшего, находящегося в городской клинической больнице. Мужчина доставлен учреждение без документов. Гражданин обнаружен 10 марта 2017 года около спортивного клуба по улице 5-й Армии областного центра. Судя по характеру телесных повреждений, мужчина был избит. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Приметы: на вид 35−40 лет, рост 170−175 см, среднего телосложения, волосы русые.

Особые приметы: на левом плече татуировка в виде половины лица девушки и половины животного, на правом плече в виде креста.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности мужчины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8 (3952) 21−69−40, 89246387400 или 02 (102 — с мобильного).

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