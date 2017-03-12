К подавлению беспорядков в Батуми привлекли спецназ

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU — Подразделение спецназа полиции Грузии в воскресенье приступило к восстановлению порядка на проспекте Чавчавадзе в Батуми, где толпы молодых людей устроили погром городской инфраструктуры, переворачивали и поджигали автомобили.

Как сообщают местные СМИ, спецназовцы задержали нескольких участников беспорядков и, усадив их в автомобили, увезли с проспекта.

Вместе с тем на улицы вышли и экипажи патрульных полицейских, которые через громкоговорители призывают молодых людей разойтись, обещая, что при задержании спецназовцы не будут их бить.

Беспорядки в Батуми начались вечером в субботу после задержания полицейскими шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга попытались ворваться в здания управления полиции Аджарии в Батуми, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать. Как сообщалось, в результате столкновения пострадали 22 человека, в том числе шесть полицейских.