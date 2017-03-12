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07:41 (мск), источник: РИА Новости

Полиция восстановила порядок в Батуми, где произошли беспорядки

ТБИЛИСИ, 12 мар — РИА Новости. Сотрудники полиции и спецназ на рассвете в воскресенье полностью очистили в Батуми улицу Чавчавадзе от демонстрантов, устроивших ночью беспорядки, передает агентство Sputnik Грузия.

По данным агентства, зачистка улицы проходила без серьезных столкновений — радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения. Полицейские вытеснили остатки митингующих с территории, прилегающей к зданию городской полиции, используя резиновые пули.

К семи часам утра порядок в городе восстановлен. На месте мобилизована полиция и пожарные машины.

По городу идет операция по задержанию участников беспорядков. Число задержанных пока неизвестно
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Как передает агентство, мэр Тбилиси Георгий Ермаков заявил, что службы очистки уже приступили к приведению улицы в порядок.

В ближайшие часы мэрия Батуми установит размер ущерба.

На улице Чавчавадзе, оказавшейся в эпицентре событий, повреждены тротуары, разбиты витрины, уничтожены заграждения, не работают светофоры. По всей улице видны сгоревшие остовы автомобилей.

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