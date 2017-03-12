Полиция восстановила порядок в Батуми, где произошли беспорядки

По данным агентства, зачистка улицы проходила без серьезных столкновений — радикально настроенные группы молодых людей, несколько часов громившие улицу, начали покидать ее сразу после появления отряда специального назначения. Полицейские вытеснили остатки митингующих с территории, прилегающей к зданию городской полиции, используя резиновые пули.
К семи часам утра порядок в городе восстановлен. На месте мобилизована полиция и пожарные машины.
По городу идет операция по задержанию участников беспорядков. Число задержанных пока неизвестно
Как передает агентство, мэр Тбилиси Георгий Ермаков заявил, что службы очистки уже приступили к приведению улицы в порядок.
В ближайшие часы мэрия Батуми установит размер ущерба.
На улице Чавчавадзе, оказавшейся в эпицентре событий, повреждены тротуары, разбиты витрины, уничтожены заграждения, не работают светофоры. По всей улице видны сгоревшие остовы автомобилей.