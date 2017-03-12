Две женщины в один день сорвались с высоты в Костанае
Случаи произошли в разных районах города: одна женщина погибла, другая находится в реанимации.
Случаи произошли в разных районах города: одна женщина погибла, другая находится в реанимации.
АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Два случая падения с высоты в один день зафиксированы в Костанае, пишет региональное издание «Алау».
Вечером 10 марта очевидцы сообщили о происшествии в доме по улице
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Другой инцидент случился в доме по улице Станционная. Как сообщили в полиции, 44-летняя женщина в алкогольном опьянении упала с четвертого этажа. Сейчас она со множественными переломами, в том числе таза и конечностей, находится в реанимации городской больницы.