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07:11 (мск), источник: Sputniknews.kz

Две женщины в один день сорвались с высоты в Костанае

Случаи произошли в разных районах города: одна женщина погибла, другая находится в реанимации.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 12 мар — Sputnik. Два случая падения с высоты в один день зафиксированы в Костанае, пишет региональное издание «Алау».

Вечером 10 марта очевидцы сообщили о происшествии в доме по улице Аль-Фараби.

По данным пресс-службы ДВД Костанайской области, женщина 1965 года попыталась выбраться из закрытой квартиры на пятом этаже с помощью простыни, но сорвалась и скончалась на месте от полученных травм.

Другой инцидент случился в доме по улице Станционная. Как сообщили в полиции, 44-летняя женщина в алкогольном опьянении упала с четвертого этажа. Сейчас она со множественными переломами, в том числе таза и конечностей, находится в реанимации городской больницы.

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