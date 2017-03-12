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10:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Енисейске молодую мать осудили на 8 лет за торговлю наркотиками

На иждивении женщины находится 2-летняя дочь.

Жительница Енисейска осуждена на 8 лет лишения свободы за сбыт запрещённых веществ, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Енисейский».

В августе прошлого года полицейским Енисейска стало известно, что 22-летняя девушка занимается сбытом наркотиков. Вскоре её задержали с поличным. Среди личных вещей нашли полиэтиленовый пакет с синтетическими наркотиками.

Уголовное дело возбуждено по ст. 228 УК РФ. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы. Отметим, на иждивении северянки находится двухлетний ребёнок.

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