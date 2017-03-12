В Енисейске молодую мать осудили на 8 лет за торговлю наркотиками
На иждивении женщины находится 2-летняя дочь.
На иждивении женщины находится 2-летняя дочь.
Жительница Енисейска осуждена на 8 лет лишения свободы за сбыт запрещённых веществ, сообщили в
В августе прошлого года полицейским Енисейска стало известно, что 22-летняя девушка занимается сбытом наркотиков. Вскоре её задержали с поличным. Среди личных вещей нашли полиэтиленовый пакет с синтетическими наркотиками.
Уголовное дело возбуждено по ст. 228 УК РФ. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы. Отметим, на иждивении северянки находится двухлетний ребёнок.