В Енисейске молодую мать осудили на 8 лет за торговлю наркотиками

Жительница Енисейска осуждена на 8 лет лишения свободы за сбыт запрещённых веществ, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Енисейский».

В августе прошлого года полицейским Енисейска стало известно, что 22-летняя девушка занимается сбытом наркотиков. Вскоре её задержали с поличным. Среди личных вещей нашли полиэтиленовый пакет с синтетическими наркотиками.

Уголовное дело возбуждено по ст. 228 УК РФ. Суд приговорил женщину к 8 годам лишения свободы. Отметим, на иждивении северянки находится двухлетний ребёнок.