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11:19 (мск), источник: Om1.ru

В Омске зацепер сорвался с трамвая и повредил ногу

Подросток держался за габаритный фонарь на корпусе трамвая.

В субботу, 11 марта, в сообществе «Аварийный Омск» появилась видеозапись с комментарием: «Зацепер сорвался и сломал ногу на Жукова. Не повторяйте чужих ошибок». Судя по ракурсу, видео снимал сам главный герой происшествия. Экстремал уцепился рукой за габаритный фонарь с задней стороны трамвая. На 54-й секунде видно, как фонарь начинает отламываться и человек резко падает.

Как поясняет «НГС» со ссылкой на источник в субкультуре зацеперов, происшествие случилось в четверг, 9 марта. На трамвае № 8 катался 16-летний омич. У подростка сильно болела нога. Он думал, что сломал её. Однако после рентгена врачи определили, что парень отделался растяжением.

Зацеперы винят в несчастном случае трамвай: «Травмвай был неподходящий, старый, держаться там практически не за что. Оторвался габаритный фонарь, за который он держался».

Однако комментаторы в сообществе «Аварийный Омск» видят в произошедшем вину самого экстремала. Практически никто из омичей не сочувствует травмированному юноше: «Придурок», «Теория Дарвина в действии», «Естественный отбор», «Весеннее обострение».

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