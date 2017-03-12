Бездомный с ножом напал на таксиста в Усть-Куте в Иркутской области

Полиция задержала 36-летнего бездомного, подозреваемого в вооруженном нападении на таксиста в Усть-Куте Иркутской области. Личность нападавшего была установлена в кратчайшие сроки. Известно, что мужчина страдает психическим заболеванием. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«Раненый таксист в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе.

Следственные органы возбудили в отношении задержанного уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.