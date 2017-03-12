Красноярские следователи просят у автовладельцев помощи в розыске киллера

Сотрудники Следственного управления Красноярского края просят у жителей помощи в розыске киллера.

По данным следствия, запись совершенного преступления могла оказаться на видеорегистраторе автомобилей, припаркованных неподалеку от места убийства. Кроме того, кто-то из водителей мог видеть собственными глазами обстоятельства преступления.

Следователи просят владельцев автомобилей, которые были припаркованы либо проезжали мимо ресторана на улице Взлётной 12а с 12−30 до 22−00, либо выезжали со двора по адресу улица Весны, 5, предоставить правоохранительным органам запись с видеорегистратора. Всем, кто располагает информацией о подозреваемых в совершении убийства, просьба сообщать по круглосуточному телефону 227−19−95 или 02.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что родственники убитого объявили о денежной премии в 500 тысяч рублей тому, кто поможет найти убийцу.

Напомним, 8 марта на парковке торгового центра «Взлётка-Плаза» было совершено убийство. Неизвестный человек несколько раз выстрелил в мужчину, сидящего в автомобиле. После этого стрелявший скрылся. Потерпевшим оказался 38-летний предприниматель, уроженец Грузии. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу, где мужчина от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Известно, что убитый бизнесмен имел в собственности несколько торговых палаток.