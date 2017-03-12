Красноярские следователи просят у автовладельцев помощи в розыске киллера
Подробности преступления могли быть записаны на камеру авторегистратора.
Подробности преступления могли быть записаны на камеру авторегистратора.
Сотрудники Следственного управления Красноярского края просят у жителей помощи в розыске киллера.
По данным следствия, запись совершенного преступления могла оказаться на видеорегистраторе автомобилей, припаркованных неподалеку от места убийства. Кроме того,
Следователи просят владельцев автомобилей, которые были припаркованы либо проезжали мимо ресторана на улице Взлётной 12а с 12−30 до 22−00, либо выезжали со двора по адресу улица Весны, 5, предоставить правоохранительным органам запись с видеорегистратора. Всем, кто располагает информацией о подозреваемых в совершении убийства, просьба сообщать по круглосуточному телефону 227−19−95 или 02.
Ранее местные СМИ сообщали о том, что родственники убитого объявили о денежной премии в 500 тысяч рублей тому, кто поможет найти убийцу.
Напомним, 8 марта на парковке торгового центра «Взлётка-Плаза» было совершено убийство. Неизвестный человек несколько раз выстрелил в мужчину, сидящего в автомобиле. После этого стрелявший скрылся. Потерпевшим оказался 38-летний предприниматель, уроженец Грузии. С тяжелыми ранениями его доставили в больницу, где мужчина от полученных травм скончался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Известно, что убитый бизнесмен имел в собственности несколько торговых палаток.