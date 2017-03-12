Число жертв циклона «Энаво» на Мадагаскаре возросло до 50 человек

Ранее сообщалось о 38 погибших и 180 раненых, а также о том, что более 116 тысяч человек временно покинули свои дома из-за повреждений, около 53 тысяч находятся в специальных центрах, открытых на территории всего острова.

По словам исполнительного секретаря BNGRC Тьерри Венти, всего стихийное бедствие затронуло более 176 тысяч человек. Он также отметил, что было открыто 137 центров для размещения пострадавших от циклона.

Как отмечает агентство со ссылкой на данные Международного комитета Красного Креста (МККК), это самый мощный циклон на Мадагаскаре с 2012 года