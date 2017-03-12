Утонувшего в Красноярском море пенсионера не удалось найти

Утонувший в Красноярском море вместе с автомобилем пенсионер пока не найден, сообщили 12 марта в краевом учреждении «Спасатель».

Напомним, вчера в Краснотуранском районе на водохранилище провалился под лед автомобиль Honda. В нем находилось три человека, только двум из которых удалось спастись. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, погибшему жителю Абакана было 67 лет. Он и его друзья были трезвыми.

Спасатели Краснотуранской спасательной станции сразу выехали на место происшествия и выполнили подводный поиск. Автомобиль был найден, но тело мужчины обнаружить пока не удалось. Оно не было визуально обнаружено в машине из-за мутной воды или же его просто нет в автомобиле — в ведомстве не уточнили.

Добавим, спасатели из Дивногорска в субботу обеспечивали безопасность соревнований — открытого забега по льду Красноярского водохранилища. Спортсменам предлагалось пробежать две трассы на выбор — 10 или 30 км, причем короткая проходила в районе залива Шумиха, а решившимся на прохождение длинной предстояло пробежать не только участок водохранилища, но и залив Бирюса. Соревнования прошли без происшествий, но один раз спасателям пришлось отвлечься на оказание помощи девушке, которая, предположительно, сломала ногу во время катания на сноукайте. Ее доставили в расположение отряда и передали врачам скорой помощи.