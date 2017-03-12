Мужчина погиб в ДТП с КАМАЗом в Бодайбинском районе Иркутской области

Авария произошла на автодороге «Бодайбо — Таксимо», 10 марта, около 09.20. Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 29-летний житель поселка Таксимо Республики Бурятия, управляя автомобилем ВАЗ-21093, в районе 19-го км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым самосвалом «КАМАЗ». В результате инцидента водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм в районной больнице, двое его односельчан-пассажиров — мужчина и женщина в возрасте 20 и 19 лет получили незначительные травмы, им назначено амбулаторное лечение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

По факту аварии проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято правовое решение.

«Известно, что водитель автомобиля “ВАЗ” за последние два года шесть раз привлекался к административной ответственности за допущенные нарушения ПДД. Кроме того, в отношении него в производстве органов дознания находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)», — сообщили в пресс-службе.

Всего в Приангарье с начала года сотрудниками дорожной полиции за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 420 человек, в отношении которых возбуждено 311 уголовных дел.

Полиция призывает граждан быть предельно внимательными на дороге. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит избежать тяжелых последствий.