Мужчина погиб в ДТП с КАМАЗом в Бодайбинском районе Иркутской области
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Авария произошла на автодороге «Бодайбо — Таксимо», 10 марта, около 09.20. Предварительно сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 29-летний житель поселка Таксимо Республики Бурятия, управляя автомобилем ВАЗ-21093, в районе 19-го км выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым самосвалом «КАМАЗ». В результате инцидента водитель легкового автомобиля скончался от полученных травм в районной больнице, двое его
По факту аварии проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято правовое решение.
«Известно, что водитель автомобиля “ВАЗ” за последние два года шесть раз привлекался к административной ответственности за допущенные нарушения ПДД. Кроме того, в отношении него в производстве органов дознания находится уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию)», — сообщили в
Всего в Приангарье с начала года сотрудниками дорожной полиции за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 420 человек, в отношении которых возбуждено 311 уголовных дел.
Полиция призывает граждан быть предельно внимательными на дороге. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит избежать тяжелых последствий.