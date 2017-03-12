Норильчанина будут судить за ограбление соседа, который не мог ходить

Житель Норильска, ограбивший инвалида, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Норильску.

Как выяснили следователи, 36-летний мужчина после выписки из больницы передвигался с трудом и держал дверь квартиры открытой, ожидая прихода медработников, которые оказывали ему помощь. Когда он уснул, в дом проник его знакомый в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник ранил мужчину и похитил ювелирные изделия на сумму более 30 тысяч рублей.

Стражи порядка установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний ранее судимый мужчина. Он освободился из мест лишения свободы год назад. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с помощью предмета, используемого в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В скором времени злоумышленник предстанет перед судом.