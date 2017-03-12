В Миассе сбили женщину на пешеходном переходе

В Миассе 10 марта произошло смертельное ДТП — водитель ВАЗа сбил 37-летнюю женщину, когда она переходила дорогу на Тургоякском шоссе, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По предварительным данным, виновник аварии, водитель 1997 года рождения, двигался на запрещающий сигнал светофора. Женщина, попавшая под автомобиль, от полученных травм скончалась на месте.

В группе «Свободный Миасс» местные жители отмечают, что со стороны дороги, где девушка была сбита, уличное освещение на тот момент не работало.