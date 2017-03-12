СК выясняет причину гибели мужчины в Сочи
11 марта в Сочи рядом с одним из многоэтажных домов было найдено тело мужчины.
11 марта в Сочи рядом с одним из многоэтажных домов было найдено тело мужчины.
Судя по всему, причиной его гибели стало падение с высоты.
Личность мужчины 1963 года рождения установлена. На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета, которые должны установить причину его гибели, сообщает ГТРК «Кубань».
Пока же возможные версии трагического инцидента в СК не называют.