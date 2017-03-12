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10:04 (мск), источник: Вести Сочи

СК выясняет причину гибели мужчины в Сочи

11 марта в Сочи рядом с одним из многоэтажных домов было найдено тело мужчины.

Источник: Вести Сочи

Судя по всему, причиной его гибели стало падение с высоты.

Личность мужчины 1963 года рождения установлена. На месте происшествия работали сотрудники Следственного комитета, которые должны установить причину его гибели, сообщает ГТРК «Кубань».

Пока же возможные версии трагического инцидента в СК не называют.

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