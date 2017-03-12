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09:51 (мск), источник: Вести Приморье

Особый пожароопасный режим введут в Приморье

В ближайшее время в Приморье будет введён особый противопожарный режим, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края. Это ежегодная процедура, благодаря которой удаётся существенно снизить количество пожаров в регионе.

Источник: Вести Приморье

Об этом заявил Губернатор края в эфире программы «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Одним из вопросов главе региона касался готовности края к пожароопасному периоду.

Владимир Миклушевский отметил, что в Приморье все службы ведут подготовку к прохождению пожароопасного периода.

«Для проезда пожарной техники идёт отсыпка дорог, создано 3,5 тысячи километров минерализованных полос, которые защищают населённые пункты от огня, производятся специальные контролируемые палы сухой травы», — подчеркнул глава региона.

Глава региона завил, что в ближайшее время в Приморье будет введен традиционный ежегодный особый противопожарный режим.

«Почти 90% лесных пожаров происходят по вине человека. Введение особого противопожарного режима позволяет ввести запрет на разведение костров в лесу и проведение сельхозпалов, что существенно снижает возникновение лесных пожаров», — акцентировал внимание глава края.

Губернатор добавил, что в этом году для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья планируется задействовать более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.

Отметим, при введении особого противопожарного режима запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы. За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.

Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края.

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