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09:49 (мск), источник: АиФ Красноярск

В кафе Ачинска в перестрелке ранен молодой человек

В одном из развлекательных заведений города между двумя мужчинами произошёл конфликт.

Перестрелка между двумя жителями Ачинска произошла накануне в одном из кафе города, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ачинский».

Утром 12 марта в дежурную часть поступило сообщение из больницы о том, что в медучреждение доставлен 27-летний молодой человек с огнестрельными ранениями.

Стражи порядка выясняют подробности инцидента. Пока известно, что в одном из развлекательных заведений города между двумя мужчинами произошёл конфликт, закончившийся перестрелкой из травматического пистолета и ружья. Участники конфликта задержаны.

Как сообщает ИА «Запад», конфликт между собственником помещения и директором заведения произошёл в баре «Лондон». Собственник, уроженец Азербайджана, достал из своего автомобиля гладкоствольное ружье и сделал выстрел в воздух. В ответ мужчина из толпы выстрелил в азербайджанца из травматического пистолета. А тот, в свою очередь, сделал выстрел их ружья, направив его в сторону скопления людей. Ружье было заряжено боевыми патронами. В итоге участник конфликта ранен в грудную клетку.

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