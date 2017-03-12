В кафе Ачинска в перестрелке ранен молодой человек

Перестрелка между двумя жителями Ачинска произошла накануне в одном из кафе города, сообщили в пресс-службе МО МВД России «Ачинский».

Утром 12 марта в дежурную часть поступило сообщение из больницы о том, что в медучреждение доставлен 27-летний молодой человек с огнестрельными ранениями.

Стражи порядка выясняют подробности инцидента. Пока известно, что в одном из развлекательных заведений города между двумя мужчинами произошёл конфликт, закончившийся перестрелкой из травматического пистолета и ружья. Участники конфликта задержаны.

Как сообщает ИА «Запад», конфликт между собственником помещения и директором заведения произошёл в баре «Лондон». Собственник, уроженец Азербайджана, достал из своего автомобиля гладкоствольное ружье и сделал выстрел в воздух. В ответ мужчина из толпы выстрелил в азербайджанца из травматического пистолета. А тот, в свою очередь, сделал выстрел их ружья, направив его в сторону скопления людей. Ружье было заряжено боевыми патронами. В итоге участник конфликта ранен в грудную клетку.