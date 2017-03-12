В Омской области девушка украла у 59-летнего сельчанина кроликов

В полицию Муромцевского района обратился 59-летний житель деревни Камышино-Воронежское. У мужчины пропали пять кроликов породы шиншилла. Хозяин оценил ущерб в 3000 рублей.

По подозрению в краже участковый уполномоченный задержал 25-летнюю приятельницу кроликовода. Накануне девушка приехала к мужчине в гости из соседнего села Кам-Курск, а утром хозяин дома недосчитался пяти кроликов.

Как сообщает УМВД по Омской области, девушка не стала отпираться. Она призналась, что украла кроликов и продала их односельчанину за 200 рублей.

К счастью, кролики оказались живы. Полицейские изъяли их у покупателя и вернули законному владельцу.

Что касается похитительницы, то в её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».