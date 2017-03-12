В Омской области девушка украла у 59-летнего сельчанина кроликов
Знакомая пришла к пожилому мужчине в гости, а наутро он недосчитался пятерых питомцев.
Знакомая пришла к пожилому мужчине в гости, а наутро он недосчитался пятерых питомцев.
В полицию Муромцевского района обратился 59-летний житель деревни
По подозрению в краже участковый уполномоченный задержал 25-летнюю приятельницу кроликовода. Накануне девушка приехала к мужчине в гости из соседнего села
Как сообщает УМВД по Омской области, девушка не стала отпираться. Она призналась, что украла кроликов и продала их односельчанину за 200 рублей.
К счастью, кролики оказались живы. Полицейские изъяли их у покупателя и вернули законному владельцу.
Что касается похитительницы, то в её отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража».