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09:06 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Одессе задержали особо опасную «банду спортсменов»

В Одессе ликвидировали особо опасную банду, в которую входили спортсмены.

Источник: Telegraf.com.ua

В ходе совместной спецоперации Нацполиции Украины, прокуратуры и СБУ области задержаны участники опасной банды из числа подготовленных спортсменов, занимавшиеся не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

«В августе 2016 года в Одессе работники Управления внутренней безопасности полиции получили оперативную информацию о группе наркоторговцев, которая действует на территории города и области. По материалам УВБ следователями Киевского отдела одесской полиции было начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия было установлено, что участниками ОПГ являются хорошо подготовленные спортсмены. Они, пользуясь влиянием в криминальной среде, наладили деятельность сети лиц, которым поставляли наркотические средства и психотропные вещества. После сбыта товара дилеры должны были перечислять средства на банковские карточки группы», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что возглавлял банду 30-летний одессит, который организовал поставки каннабиса и амфетамина из города Рени Одесской области. Кроме наркоторговли, он был уличен правоохранителями и в вымогательстве. Склонял местных жителей к сбыту наркотиков ближайший соратник организатора — 31-летний уроженец Рени. Он действовал путем запугивания и физического воздействия. В прошлом злоумышленнику было сообщено подозрение в совершении разбойных нападений и умышленного убийства, но каким-то образом ему удавалось избегать наказания за свои преступления. Еще в «послужном списке» этого фигуранта — вымогательство и похищение людей. Другой участник банды — 24-летний мастер спорта по дзюдо, главная роль которого заключалась в поставках амфетамина в больших объемах. Выход на каналы поступления кокаина и таблеток экстази был у его 28-летнего подельника. Поставкой каннабиса занимался еще один 33-летний уроженец Рени, имевший коррупционные связи в таможенной службе. Это помогло членам ОПГ наладить контрабандный поток алкоголя и других товаров из Румынии. Еще двое — 30 и 45-летние одесситы — подыскивали соответствующих дилеров, поставляли и сбывали им наркотики.

В ходе оперативных мероприятий обнаружено и изъято большое количество вещественных доказательств злоумышленников: расфасованный и насыпью амфетамин, спрессованный в брикеты и насыпью каннабис, таблетки «экстази», упаковочный материал и весы для наркотических средств и психотропных веществ, 5 тысяч долларов США, 40 тысяч гривен, принадлежности для изготовления амфетамина, 25 мобильных телефонов, сим-карты, банковские карты. Кроме того, у злоумышленников изъято нарезное огнестрельное, холодное и пневматическое оружие. Также изъяты патроны различного калибра, несколько взрывных устройств и взрывные пакеты, сигнальные ракеты, дымовые шашки, ленты со снаряженными патронами, магазины к автоматам, противогазы, камуфлированная форма, балаклавы, рации.

Все найденное направлено на проведение экспертизы. Пять основных фигурантов организованной преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в ИВС полиции Одесской области. В ходе следствия будет установлено, с какой целью банда хранила такое большое количество оружия и взрывных устройств, где собирались их применить, причастности к деятельности банды других соучастников, а также — окончательную квалификацию преступных действий задержанных.

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