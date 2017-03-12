В Одессе задержали особо опасную «банду спортсменов»
В Одессе ликвидировали особо опасную банду, в которую входили спортсмены.
В Одессе ликвидировали особо опасную банду, в которую входили спортсмены.
В ходе совместной спецоперации Нацполиции Украины, прокуратуры и СБУ области задержаны участники опасной банды из числа подготовленных спортсменов, занимавшиеся не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой. Об этом сообщает
«В августе 2016 года в Одессе работники Управления внутренней безопасности полиции получили оперативную информацию о группе наркоторговцев, которая действует на территории города и области. По материалам УВБ следователями Киевского отдела одесской полиции было начато уголовное производство по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. В ходе следствия было установлено, что участниками ОПГ являются хорошо подготовленные спортсмены. Они, пользуясь влиянием в криминальной среде, наладили деятельность сети лиц, которым поставляли наркотические средства и психотропные вещества. После сбыта товара дилеры должны были перечислять средства на банковские карточки группы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что возглавлял банду 30-летний одессит, который организовал поставки каннабиса и амфетамина из города Рени Одесской области. Кроме наркоторговли, он был уличен правоохранителями и в вымогательстве. Склонял местных жителей к сбыту наркотиков ближайший соратник организатора — 31-летний уроженец Рени. Он действовал путем запугивания и физического воздействия. В прошлом злоумышленнику было сообщено подозрение в совершении разбойных нападений и умышленного убийства, но
В ходе оперативных мероприятий обнаружено и изъято большое количество вещественных доказательств злоумышленников: расфасованный и насыпью амфетамин, спрессованный в брикеты и насыпью каннабис, таблетки «экстази», упаковочный материал и весы для наркотических средств и психотропных веществ, 5 тысяч долларов США, 40 тысяч гривен, принадлежности для изготовления амфетамина, 25 мобильных телефонов,
Все найденное направлено на проведение экспертизы. Пять основных фигурантов организованной преступной группы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в ИВС полиции Одесской области. В ходе следствия будет установлено, с какой целью банда хранила такое большое количество оружия и взрывных устройств, где собирались их применить, причастности к деятельности банды других соучастников, а также — окончательную квалификацию преступных действий задержанных.