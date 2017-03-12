Новосибирская полиция объявила розыск Виталия Эспе
Мужчина пропал вместе с КамАЗом.
Мужчина пропал вместе с КамАЗом.
Полиция Новосибирской области разыскивает пропавшего без вести Эспе Виталия Владимировича, 1979 года рождения. 8 марта около 22 часов на автомобиле «КамАЗ» с прицепом мужчина выехал из села Кыштовка через село Орловка в село Кухарка Омской области, и до настоящего времени о месте его нахождения ничего не известно.
Приметы Виталия Эспе: на вид 40 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы темные с сединой, стрижка короткая.
Был одет в черную кожаную куртку,
Государственный регистрационный знак автомобля «КамАЗ» — Р 019 ТР, 55 регион, прицепа — АМ4173, 55 регион.
В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск пропавшего и обследуют территорию Кыштовского района в направлении села Орловка и границы с Омской областью.
Видевших Виталия Эспе 8 марта после 22.00, знающих его местонахождение или обладающих