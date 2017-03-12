Новосибирская полиция объявила розыск Виталия Эспе

Полиция Новосибирской области разыскивает пропавшего без вести Эспе Виталия Владимировича, 1979 года рождения. 8 марта около 22 часов на автомобиле «КамАЗ» с прицепом мужчина выехал из села Кыштовка через село Орловка в село Кухарка Омской области, и до настоящего времени о месте его нахождения ничего не известно.

Приметы Виталия Эспе: на вид 40 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы темные с сединой, стрижка короткая.