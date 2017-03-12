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11:09 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирская полиция объявила розыск Виталия Эспе

Мужчина пропал вместе с КамАЗом.

Полиция Новосибирской области разыскивает пропавшего без вести Эспе Виталия Владимировича, 1979 года рождения. 8 марта около 22 часов на автомобиле «КамАЗ» с прицепом мужчина выехал из села Кыштовка через село Орловка в село Кухарка Омской области, и до настоящего времени о месте его нахождения ничего не известно.

Приметы Виталия Эспе: на вид 40 лет, рост 174 сантиметра, среднего телосложения, волосы темные с сединой, стрижка короткая.

Был одет в черную кожаную куртку, темно-синие спортивные брюки, темные кроссовки. При себе имел паспорт, документы на автомобиль, два мобильных телефона.

Государственный регистрационный знак автомобля «КамАЗ» — Р 019 ТР, 55 регион, прицепа — АМ4173, 55 регион.

В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск пропавшего и обследуют территорию Кыштовского района в направлении села Орловка и границы с Омской областью.

Видевших Виталия Эспе 8 марта после 22.00, знающих его местонахождение или обладающих какой-нибудь информацией, просят обратиться в дежурную часть отделения полиции «Кыштовское» по телефону (8−383) 232−81−52 или в Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам (8−383) 232−28−99, 232−26−36.

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