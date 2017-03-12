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13:10 (мск), источник: Volga News

На Волге с дрейфующей льдины эвакуировали кайтсерфингиста, у которого сложился парашют

В субботу, 11 марта, на реке Волга около острова Коровий на дрейфующей льдине у кайтсерфера сложился парашют, сообщают в ПСС по Самарской области.

В 16:30 по звонку от очевидцев к месту происшествия на судне на воздушной подушке «Гепард» отправились спасатели ПСП «Центральная». Они сняли кайтсерфингиста с дрейфующей льдины и доставили его к речному вокзалу. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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