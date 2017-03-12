На Волге с дрейфующей льдины эвакуировали кайтсерфингиста, у которого сложился парашют

В 16:30 по звонку от очевидцев к месту происшествия на судне на воздушной подушке «Гепард» отправились спасатели ПСП «Центральная». Они сняли кайтсерфингиста с дрейфующей льдины и доставили его к речному вокзалу. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.