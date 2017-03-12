Пенсионер из Иркутской области перевел мошенникам 285 тысяч рублей
Сразу двое жителей области стали жертвами мошенников в минувшую пятницу.
Сразу двое жителей области стали жертвами мошенников в минувшую пятницу.
Двое жителей Иркутской области стали жертвами мошенников в минувшую пятницу, 10 марта. Одной из потерпевших стала 39-летняя ангарчанка, сообщившая в полицию о том, что ее обманули аферисты, которые прислали
«79-летнему мужчине позвонил неустановленный человек, предложивший пройти лечение с использованием специального оборудования в Иркутске, за которое необходимо заплатить 285 тысяч рублей. После чего пожилой человек перевел на счет неизвестного указанную сумму», — сообщили в
Полиция напоминает гражданам: храните в секрете конфиденциальные банковские данные. А пенсионерам необходимо знать, что лечение осуществляется не по телефону с неизвестным человеком, а посредством обращения в официальные медучреждения.