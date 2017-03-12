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09:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Пенсионер из Иркутской области перевел мошенникам 285 тысяч рублей

Сразу двое жителей области стали жертвами мошенников в минувшую пятницу.

Двое жителей Иркутской области стали жертвами мошенников в минувшую пятницу, 10 марта. Одной из потерпевших стала 39-летняя ангарчанка, сообщившая в полицию о том, что ее обманули аферисты, которые прислали смс-сообщение о блокировке банковской карты. Перезвонив по указанному номеру, женщина выполнила требования злоумышленников и сообщила им данные своей карты. После этого со счета заявительницы было списано более 9 тысяч рублей. Также пострадал 79-летний житель поселка Чунский. Он перевел мошенникам 285 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«79-летнему мужчине позвонил неустановленный человек, предложивший пройти лечение с использованием специального оборудования в Иркутске, за которое необходимо заплатить 285 тысяч рублей. После чего пожилой человек перевел на счет неизвестного указанную сумму», — сообщили в пресс-службе.

Полиция напоминает гражданам: храните в секрете конфиденциальные банковские данные. А пенсионерам необходимо знать, что лечение осуществляется не по телефону с неизвестным человеком, а посредством обращения в официальные медучреждения.

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