Пенсионер из Иркутской области перевел мошенникам 285 тысяч рублей

Двое жителей Иркутской области стали жертвами мошенников в минувшую пятницу, 10 марта. Одной из потерпевших стала 39-летняя ангарчанка, сообщившая в полицию о том, что ее обманули аферисты, которые прислали смс-сообщение о блокировке банковской карты. Перезвонив по указанному номеру, женщина выполнила требования злоумышленников и сообщила им данные своей карты. После этого со счета заявительницы было списано более 9 тысяч рублей. Также пострадал 79-летний житель поселка Чунский. Он перевел мошенникам 285 тысяч рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

«79-летнему мужчине позвонил неустановленный человек, предложивший пройти лечение с использованием специального оборудования в Иркутске, за которое необходимо заплатить 285 тысяч рублей. После чего пожилой человек перевел на счет неизвестного указанную сумму», — сообщили в пресс-службе.

Полиция напоминает гражданам: храните в секрете конфиденциальные банковские данные. А пенсионерам необходимо знать, что лечение осуществляется не по телефону с неизвестным человеком, а посредством обращения в официальные медучреждения.