Двух подростков сняли с льдины приморские спасатели

Владивосток, 12 марта, PrimaMedia.

Накануне вечером, 11 марта, специалисты приморской поисково-спасательной службы сняли с оторвавшейся льдины двух 14-летних подростков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую пресс-службу.

Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива.

«Оперативному дежурному поступило сообщение, что на оторвавшейся льдине в море уносит детей. Сразу же к месту происшествия была направлена группа спасателей на судне с воздушно подушкой», — сообщили в ведомстве.

Операция по спасению детей осложнялась тёмным временем суток.

«Все завершилось благополучно, медицинская помощь ребятам не потребовалась», — рассказали спасатели.

Специалисты еще раз напоминают, что в связи с потеплением выход на лёд опасен для жизни.