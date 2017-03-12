Двух подростков сняли с льдины приморские спасатели
Инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива.
Инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива.
Владивосток, 12 марта, PrimaMedia.
Накануне вечером, 11 марта, специалисты приморской
Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива.
«Оперативному дежурному поступило сообщение, что на оторвавшейся льдине в море уносит детей. Сразу же к месту происшествия была направлена группа спасателей на судне с воздушно подушкой», — сообщили в ведомстве.
Операция по спасению детей осложнялась тёмным временем суток.
«Все завершилось благополучно, медицинская помощь ребятам не потребовалась», — рассказали спасатели.
Специалисты еще раз напоминают, что в связи с потеплением выход на лёд опасен для жизни.