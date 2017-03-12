Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Скандал на шоу «Минута славы»: выводы и уроки
«Это дикость»: Лужков оценил новую идею Собянина
11-летний сын Андрея Аршавина вышел на сцену Большого театра
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Угадайте историческое событие по фотографииФото, которые вы наверняка видели
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Александр Овечкин впервые станет отцом
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
33 станции метро построят в Новой Москве
СМИ: Шурыгина назвала своё изнасилование "счастливым случаем"
Из-за Литвиновой уволен сотрудник Первого канала
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Анна Матисон и Сергей Безруков вышли в свет
Экс-жена Шаляпина Копенкина сделала новую пластику - СМИ
СМИ: соратник Путина может выйти из-под контроля
5 важных новинок автосалона в Женеве
Skoda свернет производство Yeti в России
Фоторепортажи
10Фестиваль весны в Индии
14События недели в фотографиях
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
09:46 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Двух подростков сняли с льдины приморские спасатели

Инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 марта, PrimaMedia.

Накануне вечером, 11 марта, специалисты приморской поисково-спасательной службы сняли с оторвавшейся льдины двух 14-летних подростков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую пресс-службу.

Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива.

«Оперативному дежурному поступило сообщение, что на оторвавшейся льдине в море уносит детей. Сразу же к месту происшествия была направлена группа спасателей на судне с воздушно подушкой», — сообщили в ведомстве.

Операция по спасению детей осложнялась тёмным временем суток.

«Все завершилось благополучно, медицинская помощь ребятам не потребовалась», — рассказали спасатели.

Специалисты еще раз напоминают, что в связи с потеплением выход на лёд опасен для жизни.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Особый пожароопасный режим введут в Приморье
Власти Нидерландов вышлют турецкого министра из страны
СМИ узнали о возможных виновниках утечки данных ЦРУ
NYT: демократы допустили отказ от участия в расследовании по РФ
Полиция восстановила порядок в Батуми после столкновений
Проникший в Белый дом мужчина назвал себя «другом президента»
Власти Саудовской Аравии выдворят из страны 5 миллионов человек
СМИ: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов
Спорт
«Спартак» сыграет с «Анжи» с Промесом, но без Луиса Адриано Три матча в Перми, Москве и Ростове-на-Дону пройдут в воскресенье в 19-м туре чемпионата России по футболу
Авто
Фото дня: Lada Vesta могла стать такой Прошлым летом очевидцам удалось сфотографировать прототип седана из несостоявшегося «Проекта С», а теперь интернет-общественность обсуждает снимки хэтчбека
Hi-Tech
10 возможностей Android, о которых вы могли не знать У самой популярной в мире операционной системы есть функции, о которых большинство пользователей не подозревает. Однако они могут оказаться очень полезными
Кино
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды» «Первый канал» готовит к эфиру историческую драму о монголо-татарском иге
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Леди
Почему мы жестоки со своими близкими, а они с нами Журналист Евгения Батурина — о том, как странно мы проявляем любовь.
Дети
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы В честь 8 Марта родители вручили классному руководителю конверт с 5 тысячами рублей, однако такое «скромное поздравление» оскорбило педагога.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь