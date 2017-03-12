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11:03 (мск), источник: "Российская газета"

В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

Полицейские, пожарные и следователи устанавливают обстоятельства гибели во время пожара четырех жителей Красноуфимска.

Сообщение о возгорании в доме на улице Октября поступило в экстренные службы 11 марта в 21:46 по местному времени. «На площади 120 квадратных метров повреждена кровля, веранда, стены, потолочное перекрытие и домашние вещи в двухквартирном частном жилом доме», — сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пожар был потушен в 23:12 — на пепелище нашла тела. «Погибшие — хозяйки дома, пожилая женщина, и трое соседей, живших неподалеку — мужчины и двух женщин. Следов насильственной смерти на телах не обнаружено», — передает пресс-служба главка региональной полиции.

Трое пострадавших скончались на месте происшествия, один мужчина — позднее в больнице.

«Предварительная причина смерти — отравление продуктами горения, а точнее — угарным газом. Также при осмотре места ЧП установлен возможный очаг возгорания — веранда дома. Пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем во время курения», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) — для более тщательного расследования обстоятельств трагедии. Назначен комплекс экспертиз.

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