«Скорая помощь» протаранила легковушку в Новосибирске, видеозапись ДТП опубликована в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».



По сообщениям очевидцев, авария произошла на перекрестке улиц 25 лет Октября и Авиастроителей. Водитель «скорой помощи» ехал со включенными проблесковым маячком и звуковыми сигналами. На перекрестке он попытался проехать прямо, но его не пропустил владелец седана, что привело к столкновению. После «скорая» проехала еще несколько метров, а легковой автомобиль развернуло.



В настоящий момент нет данных о пострадавших в аварии.