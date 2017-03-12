В Приморье сгорела очередная баня

11 марта в 20.55 на пульт пожарной охраны города Арсеньева поступило сообщение о том, что в частном секторе города, в переулке Береговой произошло возгорание бани, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Спустя 4 минуты брандмейстеры прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара. Пламенем были объяты крыша, потолочное перекрытие, стены строения. Возникла угроза перехода огня на жилой дом и придомовые постройки.

В 21.01 пожар был локализован, а в 22.06 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются специалистами.