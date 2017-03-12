В Приморье сгорела очередная баня
Информации о пострадавших нет.
Информации о пострадавших нет.
11 марта в 20.55 на пульт пожарной охраны города Арсеньева поступило сообщение о том, что в частном секторе города, в переулке Береговой произошло возгорание бани, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Спустя 4 минуты брандмейстеры прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара. Пламенем были объяты крыша, потолочное перекрытие, стены строения. Возникла угроза перехода огня на жилой дом и придомовые постройки.
В 21.01 пожар был локализован, а в 22.06 — полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м. С огнём боролись 8 человек личного состава и 2 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются специалистами.