В Уфе на одной улице случилось два ДТП с легковушками и фурой

По словам свидетелей, по странному стечению обстоятельств буквально на двух соседних полосах движения случились две автоаварии. В одной легковой автомобиль притерся к фуре, а рядом на повороте не смогли разъехаться еще две легковушки.

Обстоятельства происшедших ДТП выясняются.