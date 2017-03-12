В Уфе на одной улице случилось два ДТП с легковушками и фурой
Вчера, 11 марта, днем произошли одновременно сразу два ДТП на улице Зорге возле Дворца Спорта в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Вчера, 11 марта, днем произошли одновременно сразу два ДТП на улице Зорге возле Дворца Спорта в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей, по странному стечению обстоятельств буквально на двух соседних полосах движения случились две автоаварии. В одной легковой автомобиль притерся к фуре, а рядом на повороте не смогли разъехаться еще две легковушки.
Обстоятельства происшедших ДТП выясняются.