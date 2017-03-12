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10:34 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на одной улице случилось два ДТП с легковушками и фурой

Вчера, 11 марта, днем произошли одновременно сразу два ДТП на улице Зорге возле Дворца Спорта в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.

По словам свидетелей, по странному стечению обстоятельств буквально на двух соседних полосах движения случились две автоаварии. В одной легковой автомобиль притерся к фуре, а рядом на повороте не смогли разъехаться еще две легковушки.

Обстоятельства происшедших ДТП выясняются.

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