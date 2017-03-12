Под Новосибирском 30-летняя женщина насмерть разбилась на снегоходе, информация опубликована в сообществе муниципальной аварийно-спасательной службы в соцсети «Вконтакте».

По данным спасателей, сигнал о падении снегохода с обрыва поступил в 17:11 в субботу, 11 марта. На место ЧП отправился ближайший экипаж МАСС на снегоходе с прицепленными санями. На месте трагедии обнаружили тело 30-летней женщины без признаков жизни. Вместе с погибшей находился 37-летний мужчина, он не пострадал. По предварительным данным, снегоход сорвался с обрыва высотой 10−15 метров.



Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.