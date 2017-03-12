Под Новосибирском 30-летняя женщина насмерть разбилась на снегоходе
Трагедия произошла вечером в субботу, вместе женщиной находился мужчина, он не пострадал, по предварительной информации, снегоход упал с обрыва, рассказали в муниципальной
Трагедия произошла вечером в субботу, вместе женщиной находился мужчина, он не пострадал, по предварительной информации, снегоход упал с обрыва, рассказали в муниципальной
Под Новосибирском 30-летняя женщина насмерть разбилась на снегоходе, информация опубликована в сообществе муниципальной
По данным спасателей, сигнал о падении снегохода с обрыва поступил в 17:11 в субботу, 11 марта. На место ЧП отправился ближайший экипаж МАСС на снегоходе с прицепленными санями. На месте трагедии обнаружили тело 30-летней женщины без признаков жизни. Вместе с погибшей находился 37-летний мужчина, он не пострадал. По предварительным данным, снегоход сорвался с обрыва высотой 10−15 метров.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
В 2017 году уже произошло два случая травмирования людей при поездках на снегоходах.
Спасатели просят новосибирцев быть внимательными и осторожными при управлении специальными транспортными средствами.