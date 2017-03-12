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09:58 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области школьник выстрелил в лицо другу

Ребята возились с попавшей в их руки пневматической винтовкой.

Несчастный случай произошёл несколько дней назад, 8 марта. Как рассказывает «Вечерний Омск», в праздничный день два приятеля-девятиклассника из Называевского района пытались самостоятельно разобраться в устройстве пневматической винтовки, случайно попавшей им в руки. Вдруг один из 16-летних подростков нечаянно выстрелил в лицо другому. Чтобы их не наказали, ребята скрыли это происшествие от взрослых.

На следующий день, 9 марта, рана на лице мальчика начала нестерпимо болеть. Подростку пришлось признаться родителям. Те срочно обратились в Называевскую центральную районную больницу. Врачи обнаружили у школьника в лицевой части головы инородное тело и экстренно извлекли его.

Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. А полиция в это время устанавливает, откуда подростки раздобыли оружие. Стражи порядка уже провели с школьниками и их родителями профилактическую беседу.

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