В Омской области школьник выстрелил в лицо другу
Ребята возились с попавшей в их руки пневматической винтовкой.
Ребята возились с попавшей в их руки пневматической винтовкой.
Несчастный случай произошёл несколько дней назад, 8 марта. Как рассказывает «Вечерний Омск», в праздничный день два
На следующий день, 9 марта, рана на лице мальчика начала нестерпимо болеть. Подростку пришлось признаться родителям. Те срочно обратились в Называевскую центральную районную больницу. Врачи обнаружили у школьника в лицевой части головы инородное тело и экстренно извлекли его.
Сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает. А полиция в это время устанавливает, откуда подростки раздобыли оружие. Стражи порядка уже провели с школьниками и их родителями профилактическую беседу.