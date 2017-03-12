На трассе Самара-Ульяновск разбились два грузовика, пострадали два человека
Столкнулись «Мерседес» и «Газель».
Столкнулись «Мерседес» и «Газель».
ДТП произошло вчера, 11 марта, на 113-м километре федеральной трассы «Ульяновск — Димитровград — Самара».
Столкнулись грузовик «Мерседес» и «Газель». По предварительным данным, установленным сотрудниками автоинспекции, виновником аварии признан водитель «Газели». Он пытался развернуть свой грузовичок, не пропустив встречный автомобиль. Произошло жесткое столкновение.
Водитель и пассажир «Газели» с серьезными травмами попали в реанимационное отделение ближайшей больницы, пишет TLTgorod.