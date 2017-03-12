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13:19 (мск), источник: НИА Самара

На трассе Самара-Ульяновск разбились два грузовика, пострадали два человека

Столкнулись «Мерседес» и «Газель».

ДТП произошло вчера, 11 марта, на 113-м километре федеральной трассы «Ульяновск — Димитровград — Самара».

Столкнулись грузовик «Мерседес» и «Газель». По предварительным данным, установленным сотрудниками автоинспекции, виновником аварии признан водитель «Газели». Он пытался развернуть свой грузовичок, не пропустив встречный автомобиль. Произошло жесткое столкновение.

Водитель и пассажир «Газели» с серьезными травмами попали в реанимационное отделение ближайшей больницы, пишет TLTgorod.

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