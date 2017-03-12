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10:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Безумный водитель пролетел над пешеходом во Владивостоке (видео)

Как видно на видео, растиражированном в соцсетях, хэтчбэк Nissan Tilda на огромной скорости вылетает на перекресток, где в это время проходит пешеход.

Мужчину накрывает днищем буквально летяей машины, после чего она слетает под откос и врезается в рекламный столб. Однако, что самое удивительное, пострадавший мужчина поднимается с асфальта и пытается отряхнуться и идти дальше, хотя еще секунду назад казалось, что он как минимум получил тяжелые травмы.

Сотрудники ГИБДД разбираются в ситуации, виновные установлены и будут наказаны.

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