Безумный водитель пролетел над пешеходом во Владивостоке (видео)
Как видно на видео, растиражированном в соцсетях, хэтчбэк Nissan Tilda на огромной скорости вылетает на перекресток, где в это время проходит пешеход.
Как видно на видео, растиражированном в соцсетях, хэтчбэк Nissan Tilda на огромной скорости вылетает на перекресток, где в это время проходит пешеход.
Мужчину накрывает днищем буквально летяей машины, после чего она слетает под откос и врезается в рекламный столб. Однако, что самое удивительное, пострадавший мужчина поднимается с асфальта и пытается отряхнуться и идти дальше, хотя еще секунду назад казалось, что он как минимум получил тяжелые травмы.
Сотрудники ГИБДД разбираются в ситуации, виновные установлены и будут наказаны.