Безумный водитель пролетел над пешеходом во Владивостоке (видео)

Мужчину накрывает днищем буквально летяей машины, после чего она слетает под откос и врезается в рекламный столб. Однако, что самое удивительное, пострадавший мужчина поднимается с асфальта и пытается отряхнуться и идти дальше, хотя еще секунду назад казалось, что он как минимум получил тяжелые травмы.

Сотрудники ГИБДД разбираются в ситуации, виновные установлены и будут наказаны.