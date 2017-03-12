В Чашникском районе госпитализировали провалившегося под лед рыбака

Сообщение о тонущем рыбаке на озере Лукомльское вблизи деревни Столбцы поступило 11 марта в 17.15. Прибывшие к месту вызова внештатные водолазы Чашникского РОЧС увидели, что на расстоянии около 1500 м от берега в полынье находится мужчина. Работники МЧС в 17.43 с использованием спецоборудования спасли жителя деревни Холопеничи Крупского района Минской области 1975 года рождения, а в 17.58 он был передан бригаде скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом «общее переохлаждение» и госпитализирован в учреждение здравоохранения.

«Толщина льда на данном озере составляет около 7 см, даже зрительно видно, что выходить на такой лед опасно. В первой половине этого же дня там под лед провалились еще двое рыбаков, но, к счастью, им удалось выбраться самостоятельно и покинуть место рыбалки», — рассказали в МЧС и напомнили, что выходить на весенний лед запрещено распоряжением Витебского областного исполнительного комитета.