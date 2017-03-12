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12:48 (мск), источник: Новости Воронежа

ВАЗ протаранил большегруз «Рено»: Водитель в больнице, пассажирка погибла

Авария произошла на встречной полосе.

Источник: Новости Воронежа

Около восьми часов вечера субботы, 11 марта, на автодороге «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка-Калач произошло смертельное ДТП.

По данным полиции, ВАЗ-21053 под управлением 53-летнего воронежца выехал на встречную полосу. Легковушка на скорости протаранила ехавший в противоположном направлении «Рено Премиум». За рулем большегруза с прицепом сидел 33-летний водитель.

«53-летняя супруга водителя ВАЗа скончалась на месте аварии до приезда медиков. Она находилась на пассажирском сидении», — рассказали в МВД.

Травмы получил водитель отечественного авто. На «скорой» его доставили в больницу.

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