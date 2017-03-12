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14:54 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские полицейские поймали вора-домушника

Причастным к совершению квартирной кражи оказался 33-летний калининградец. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По данным полиции, злоумышленник пробрался в жилище 32-летней горожанки, расположенное в доме по улице Пролетарской, и похитил из прихожей женскую сумку, в которой лежали кошелек, документы, ключи от автомобиля и мобильный телефон. Проникнуть в жилище злоумышленник смог через незапертую дверь, которую, по предварительным данным, оставила открытой сама хозяйка квартиры.

В данный момент подозреваемый задержан и находится в следственном изоляторе, Согласно данным полиции, мужчина и ранее совершал имущественные преступления. В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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